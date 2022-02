Corea del Sud-Giappone: Moon auspica miglioramento relazioni bilaterali dopo il suo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha auspicato che il governo guidato dal suo successore, che verrà eletto il mese prossimo, "continui a lavorare" per migliorare le relazioni diplomatiche con il Giappone, che restano minate dalle annose dispute di carattere storico tra i due Paesi. Moon ha definito la normalizzazione delle relazioni tra Seul e Tokyo come un compito inconcluso della sua amministrazione in una intervista scritta inviata ai principali organi di stampa dei due Paesi. Nell'intervista, il presidente sudcoreano uscente definisce il Giappone "il più vicino dei Paesi a noi limitrofi", e sostiene che il suo governo si sia impegnato a fondo per tentare di conseguire relazioni bilaterali stabili, affrontando "separatamente" le dispute di carattere storico e la "cooperazione orientata al futuro". "Mi aspetto che la prossima amministrazione lavori duramente per sviluppare le relazioni tra Corea e Giappone. E' necessario rafforzare il dialogo e la comunicazione (...) per far fronte a nuove sfide quali il mutamente climatico e rispondere a questioni legate alle catene di fornitura globale, oltre ai temi legati al passato della Penisola Coreana", afferma Moon nell'intervista. Il presidente sudcoreano non ha mancato però di criticare l'iniziativa del Giappone tesa a ottenere il riconoscimento della miniera di Sado quale patrimonio dell'umanità Unesco. (segue) (Git)