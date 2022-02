Ucraina: Biden e Macron discutono colloquio del presidente francese con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha discusso telefonicamente con l'omologo francese Emmanuel Macron il recente colloquio di quest'ultimo con il capo di Stato russo, Vladimir Putin, per tentare di scongiurare la crisi in atto al confine tra Russia e Ucraina. Lo ha reso noto la Casa Bianca tramite una nota diffusa ieri, 9 febbraio. Il colloquio tra i leader di Stati Uniti e Francia è il secondo nell'arco di una settimana. Secondo la Casa Bianca, Biden e Macron hanno discusso degli sforzi diplomatici e di deterrenza intrapresi nei confronti della Russia "in stretto coordinamento con gli alleati e partner" di Washington e Parigi. Macron ha incontrato l'8 febbraio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, col quale ha firmato accordi di cooperazione bilaterale nei campi della difesa, dei trasporti, delle infrastrutture, dell'aviazione e in altri settori. Durante il colloquio con Putin, lunedì 7 febbraio, Macron si è detto convinto che esistano ancora i margini per un confronto pacifico tra Europa e Russia; Putin ha ribadito l'opposizione di Mosca all'espansione della Nato nell'Europa Orientale. (segue) (Nys)