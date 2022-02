Ucraina: Biden e Macron discutono colloquio del presidente francese con Putin (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden, ha approvato formalmente questo mese l'invio di oltre 3 mila militari in Europa orientale con l'obiettivo di rassicurare i propri alleati nell'area a fronte della minaccia di un'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Gli Usa invieranno circa 2 mila truppe attualmente di stanza a Fort Bragg, nella Carolina del Nord, in Polonia e in Germania già questa settimana. Altri mille militari attualmente di base in Germania verranno ridispiegati in Romania. Secondo le fonti del "Wall Street Journal", migliaia di altri uomini potrebbero presto essere messi in allerta. (Nys)