Corea del Sud: Covid, superati per la prima volta i 50mila casi giornalieri

- Il bilancio giornaliero dei nuovi casi di Covid-19 in Corea del Sud ha toccato un nuovo record negativo nelle ultime 24 ore, con 54.122 nuovi contagi confermati dalle autorità sanitarie di quel Paese, per la prima volta in assoluto oltre la soglia di 50mila casi. Il bilancio complessivo della pandemia nel Paese è stato aggiornato a 1.185.361 casi e 6.943 decessi, con un tasso di letalità in calo al 0,66 per cento. Le autorità sanitarie sudcoreane temono che il numero dei nuovi casi giornalieri possa raggiungere i 130mila entro la fine di febbraio a causa della propagazione della variante Omicron. (segue) (Git)