Usa: Cdc, dal 21 febbraio distribuzione vaccini anti-Covid a bambini sono i cinque anni

- I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno fatto sapere alle autorità sanitarie dei singoli Stati che a partire dal 21 febbraio potrebbe iniziare la distribuzione dei vaccini anti-Covid destinati ai bambini sotto i 5 anni. Lo scrive la stampa Usa, precisando che l’approvazione ufficiale per iniziare l’operazione in realtà non è ancora giunta. Sarà necessario, pertanto, che si esprima la Food and Drug administration (Fda, l’agenzia Usa che regola i prodotti alimentari e farmaceutici) per avviare la distribuzione delle dosi, ridotte a 3 microgrammi, del vaccino Pfizer.(Nys)