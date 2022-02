Ecuador: Lasso garantisce che non chiederà più prestiti esteri, "conti in regola nel 2022"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ecuador non prevede di ricorrere a ulteriori prestiti esterni quest'anno. Lo ha riferito il presidente, Guillermo Lasso, assicurando che le entrate derivanti dall'aumento dei prezzi del petrolio e una migliore riscossione delle tasse faranno si che non sia necessario un ulteriore indebitamento. "Non prevediamo di prendere ulteriori prestiti dalla Cina né da qualsiasi altra organizzazione internazionale", ha detto Lasso in un'intervista trasmessa sui suoi profili delle reti sociali oggi. (segue) (Brb)