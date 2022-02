Terrorismo: coalizione anti-Daesh, restiamo impegnati per sconfitta definitiva Stto islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione globale anti-Daesh rimane fermamente impegnata a raggiungere una sconfitta dell'Is che sia definitiva e duratura. E' quanto si legge in una nota ufficiale. "I recenti eventi in Siria sottolineano sia il successo che continuiamo ad avere nel ridimensionare la leadership di Daesh sia la continua minaccia che il gruppo terroristico continua a rappresentare nella regione e oltre", prosegue il comunicato. "La rimozione dal campo di battaglia del leader Muhammad Said Abd al Rahman al-Mawla, noto anche come Abd Ibrahim al Hashimi al Qurayshi, è stato un altro colpo significativo per l'organizzazione terroristica. Come coalizione sosterremo la pressione necessaria per impedire qualsiasi tentativo di Daesh di ricostituire il suo territorio in Siria e Iraq", conclude.(Nys)