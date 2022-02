Bolivia: ex presidente Anez inizia sciopero della fame alla vigilia dell'avvio del processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Bolivia, Jeanine Anez, ha iniziato lo sciopero della fame alla vigilia dell'avvio del processo a suo carico nell'ambito dell'inchiesta 'Colpo di Stato II', in cui è accusata di aver agito contro la Costituzione auto-proclamandosi presidente del Paese. Lo ha comunicato la figlia, Carolina Ribera, nel corso programma radiofonico del quotidiano 'El Deber'. La giovane ha letto una lettera scritta dall'ex capo di stato in cui afferma "prendo una delle decisioni più difficili della mia vita, inizio lo sciopero della fame", sostenendo di essere "disperata" di fronte a "un Paese senza giustizia o legge". Anez, che è in detenzione preventiva da quasi un anno, ha anche riferito di essere "malata" ma ha garantito che le sue "ultime forze" saranno usate per "dimostrare che questi uomini non potranno nascondersi dalla storia la frode che hanno commesso", in riferimento all'ex presidente Evo Morales e al presidente in carica, Luis Arce. (Brb)