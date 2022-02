Corea del Nord: Usa, Giappone e Corea del Sud riaffermano unità contro minacce a sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno riaffermato l'impegno alla cooperazione per far fronte alle minacce alla sicurezza globali e ai programmi per lo sviluppo di armi di distruzione di massa della Corea del Nord. Lo ha annunciato il ministero della Difesa del Giappone oggi, 10 febbraio, a margine di un colloquio trilaterale di sicurezza condotto telefonicamente dal segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, e dai ministri della Difesa di Giappone e Corea del Sud, Nobuo Kishi e Suh Wook. Nel corso del colloquio, i tre interlocutori hanno ribadito che il recente lancio di un missile balistico a raggio intermedio da parte di Pyongyang costituisce un atto destabilizzante per la sicurezza regionale e una chiara violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu. I tre ministri della Difesa hanno anche concordato l'organizzazione di una ministeriale in presenza nel prossimo futuro, per tentare di intensificare gli sforzi tesi a denuclearizzare la Penisola coreana. (segue) (Git)