Corea del Nord: Usa, Giappone e Corea del Sud riaffermano unità contro minacce a sicurezza (2)

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, hanno concordato il 2 febbraio scorso di rafforzare ulteriormente la cooperazione e il coordinamento tra i due Paesi per far fronte alla rinnovata minaccia posta dal programma balistico della Corea del Nord. Lo riferisce tramite una nota il governo giapponese. I capi della diplomazia di Stati Uniti e Giappone hanno intrattenuto un colloquio telefonico, nel corso del quale Blinken ha espresso anche la "grave preoccupazione" di Washington per le manovre militari della Russia al confine con l'Ucraina. Il segretario di Stato Usa ha definito i lanci di missili da parte di Pyongyang una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu, ed ha ribadito la volontà degli Stati Uniti e dei loro alleati regionali di conseguire la denuclearizzazione della Penisola coreana. Hayashi ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa a margine del colloquio che i test balistici effettuati dalla Corea del Nord dall'inizio del 2022 "minacciano la pace e la stabilità del Giappone e della comunità internazionale". (segue) (Git)