Corea del Nord: Usa, Giappone e Corea del Sud riaffermano unità contro minacce a sicurezza (3)

- Il 2 febbraio hanno tenuto un colloquio telefonico anche la vicesegretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, e i viceministri degli Esteri di Giappone e Corea del Sud, Mori Takeo e Choi Jong-kun. Lo ha riferito tramite una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. I tre funzionari hanno riaffermato l'importanza della cooperazione trilaterale tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud per far fronte alle sfide regionali e globali. Sherman ha fatto riferimento in particolare ai test balistici effettuati il mese scorso dalla Corea del Nord, ribadendo che i lanci di missili costituiscono una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu. La vicesegretaria ha ribadito la volontà di Washington di conseguire la completa denuclearizzazione della Penisola coreana, e ha ribadito che gli Stati Uniti sono pronti ad intraprendere sforzi diplomatici incondizionati con la Corea del Nord. (segue) (Git)