Corea del Sud-Giappone: Moon auspica miglioramento relazioni bilaterali dopo il suo mandato (4)

- Hayashi ha anzi avvertito che le relazioni diplomatiche tra i due Paesi restano in una situazione di crisi per effetto delle cause giudiziarie e delle iniziative politiche intraprese da Seul per ottenere ulteriori compensazioni di guerra dal Giappone. Tali iniziative costituiscono secondo il Giappone una violazione dei termini contenuti nell'accordo di riconciliazione sottoscritto dai due Paesi nel 1965. Hayashi ha aggiunto che Tokyo è pronta ad un "dialogo sincero" con Seul per spiegare l'importanza culturale del sito di Sado per il Giappone. Il governo del Giappone ha dato il via libera nei giorni scorsi al piano teso a raccomandare l'inserimento della miniera d'oro e argento di Sado nella lista dei patrimoni dell'Unesco, nonostante la forte opposizione della Corea del Sud. La miniera, che si trova nella prefettura di Niigata, fu teatro dello sfruttamento del lavoro di migliaia di lavoratori coreani durante la Seconda guerra mondiale. Il Giappone intende candidare il sito a patrimonio dell'Unesco nel 2023, e il termine ultimo per l'avvio della pratica è il prossimo primo febbraio. (segue) (Git)