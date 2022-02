Penisola coreana: al via venerdì a Seul il summit su riconciliazione, partecipa anche Ban Ki-Moon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà dall'11 al 13 febbraio a Seul, in Corea del Sud, il vertice "La Riconciliazione Pacifica della Penisola Coreana", evento promosso Universal Peace Federation (Upf) e dal Regno di Cambogia ed inaugurato in sessione plenaria presso l’Assemblea Nazionale della Repubblica di Corea,. Lo riferisce International Media Association for Peace (IMAP-Italia) in un comunicato, sottolineando che al summit parteciperanno relatori da tutto il mondo in presenza e online, per affrontare una serie di tematiche collegate alla pace nella penisola. Molti di loro provengono dalle 157 nazioni che hanno relazioni diplomatiche con le due Coree. A presiedere la manifestazione saranno la cofondatrice di Upf, dottoressa Hak Ja Han Moon, il primo ministro del Regno di Cambogia Samdech Hun Sen e l’ex Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. Il programma del Summit 2022 prevede l’Assemblea Generale dei Capi di Stato e di Governo, il Summit Interreligioso dei leader delle fedi e il Rally per la Pace nella Penisola coreana che coinvolgerà più di un milione di persone. (segue) (Com)