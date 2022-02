Bergamo: Scandella (Pd), chi nega la verità non si finga giornalista, bene che Gori quereli Montesano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo tutto quello che abbiamo passato qui a Bergamo, il minimo che ci si possa attendere è un po’ di rispetto. I camion dell’esercito sono stati l’immagine con cui tutta Italia ha capito, ma per chi vive qui la situazione era ben chiara già prima. Poi ognuno è libero di negare anche le cose più ovvie, ma almeno non finga di essere un giornalista. Bene la decisione del sindaco Gori, perché a tutto c’è un limite”. Così dichiara in una nota il consigliere regionale del Pd Jacopo Scandella, bergamasco e componente della commissione regionale d’inchiesta sul Covid-19, a commento del tweet del giornalista Tommaso Montesano sulle bare a Bergamo portate via dai camion dell’esercito, che ha anche spinto il sindaco bergamasco Giorgio Gori ad annunciare che querelerà il giornalista.(Com)