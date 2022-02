Editoria: Francia, Gallimard "preoccupata" da progetto fusione Hachette-Editis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa editrice francese Gallimard si dice molto preoccupata dal progetto di fusione di Editis, di proprietà del gruppo Vivendi, e Hachette, del gruppo Lagardère. "È un vero tsunami questa storia", ha detto all'emittente radiofonica "France Inter" Antoine Gallimard, presidente del Gruppo Madrigall che detiene l'omonima casa editrice. "La grande forza dell'edizione in Francia è la diversità, è l'avere librerie indipendenti, piccoli editori, autori di ogni sorta", ha detto Gallimard. "La procedura economica e industriale" condotta da Vincent Bolloré, azionista di maggioranza di Vivendi, "non ha senso", ha aggiunto l'editore. A settembre Vivendi ha annunciato l'intenzione di arrivare al 45 per cento del gruppo Lagardère per poi lanciare un'offerta di pubblico acquisto. (Frp)