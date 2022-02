Germania: Covid, obbligo di vaccinazione potrebbe entrare in vigore dal primo ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i maggiorenni potrebbe entrare in vigore in Germania dal primo ottobre prossimo, se approvato dal Bundestag che sta attualmente discutendo della questione. È quanto affermano diversi deputati al parlamento federale, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. La presidente della commissione Difesa del Bundestag Marie-Agnes Strack-Zimmermann, esponente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha dichiarato che l'obiettivo è approvare la legge sulla vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus “nella seconda metà di marzo”. La norma dovrebbe entrare in vigore “dal primo ottobre”. Secondo la proposta di alcuni deputati del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), dei Verdi e della Fdp, l'obbligo di vaccinazione dovrebbe essere soddisfatto con tre somministrazioni e che dovrebbe avere efficacia limitata alla fine del 2023. Per gli inadempienti, sono previste diverse sanzioni, ma la detenzione dovrebbe essere evitata. L'obiettivo della proposta di legge è “proteggere la società e il sistema sanitario da un nuovo sovraccarico”, nonché costruire “un elevato livello di immunità di base in tempo utile prima del prossimo inverno”. Al Bundestag, i deputati dovrebbero votare sull'iniziativa in libertà di coscienza, senza disciplina di gruppo. (Geb)