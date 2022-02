© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- REGIONE- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino firmano un protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e il Comune di Fiumicino sulla viabilità. L'evento si svolge nell’aula consiliare del comune di Fiumicino, Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 78 - Ore 10 .- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto "Grande MAXXI". L'evento si svolge in Via Guido Reni 4 a Roma. Ore 11:45- L'assessore regionale a Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauro Alessandri effettua un sopralluogo presso il fiume Velino nel tratto che collega i comuni di Rieti e Contigliano. L'appuntamento è presso il Ponte di Terria in Via Chiesa Nuova - Comune di Contigliano (Rieti) - Ore 10 (segue) (Rer)