- Le autorità dell'Ecuador hanno stabilito che a partire dal prossimo venerdì, 11 febbraio, non sarà più richiesto un tampone molecolare o antigenico negativo al Covid-19 per poter entrare nel paese per via aerea. Il Comitato nazionale per le operazioni di emergenza (Coe), ha tuttavia confermato l'obbligo di presentazione di un certificato di vaccinazione digitale o, in casi eccezionali, cartaceo.(Brb)