Ecuador: Lasso garantisce che non chiederà più prestiti esteri, "conti in regola nel 2022" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo i conti in regola per l'anno 2022. Il prezzo del petrolio è più alto di quanto previsto nella manovra di bilancio e il gettito fiscale è di circa il 19 per cento superiore a quello di gennaio 2021. Pertanto, non vedo la necessità di indebitarsi ulteriormente", ha affermato. Lasso ha anche affermato che durante il suo governo spera di ridurre il peso del debito estero nel bilancio dello Stato al 2 per cento del prodotto interno lordo (Pil) come parte dell'obiettivo di raggiungere l'equilibrio fiscale. (segue) (Brb)