Ecuador: Lasso garantisce che non chiederà più prestiti esteri, "conti in regola nel 2022" (3)

- Da quando Lasso è entrato in carica nel maggio dello scorso anno, Lasso si è rivolto a organizzazioni multilaterali per chiedere finanziamenti da investire in azioni per riattivare l'economia del Paese, pesantemente colpita dagli effetti della pandemia. Il presidente ha anche rinegoziato un debito da 6,5 miliardi di dollari con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e sta cercando una rinegoziazione le condizioni per ripagare il prestito concesso a Quito dal governo della Cina, che è diventata il principale partner finanziario nell'ultimo decennio con crediti legati a contratti di petrolio e investimenti da milioni di dollari nell'idroelettrico e nel settore minerario. (segue) (Brb)