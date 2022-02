Usa: inviato speciale clima Kerry in Francia per summit su futuro oceani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale per il clima degli Stati Uniti, John Kerry, si recherà a Brest - in Francia - dal 10 all'11 febbraio per partecipare al “One Planet Summit for the Ocean”, sponsorizzato dal governo francese. Il segretario Kerry interagirà con governi, istituzioni internazionali, imprese e organizzazioni della società civile per aumentare l'ambizione della comunità internazionale e identificare soluzioni alle più grandi sfide che gli oceani devono affrontare.(Nys)