Taxi: sindacati, accuse infondate di Lancellotti, solidarietà ad assessore Roma (2)

- "La assoluta maggioranza delle sigle presenti e rappresentate in Commissione Consultiva -si legge anche nella nota- si sono schierate a favore di quella valutata come tecnicamente migliore fra queste. Esiste tra l’altro un documento esplicativo sulle caratteristiche salienti delle due turnazioni che è a disposizione di quanti volessero approfondire. Quindi l’inusitato, quanto ingiustificato attacco al lavoro fatto ed alla corretta valutazione dell’Assessorato, appare strumentale e privo di ogni fondamento. Ancor di più il riferimento e la artificiosa ricostruzione di scelte ed eventi di cui si sono riportate distorte ricostruzioni e deduzioni del tutto arbitrarie e non rispondenti alla realtà. Esprimiamo solidarietà al lavoro svolto dall’Assessorato, alla persona dell’Assessore e di tutto il suo staff che con coscienza e rigore, ha promosso e seguito ogni fase dell’attento e scrupoloso processo valutativo delle proposte". (Com)