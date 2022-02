Penisola coreana: al via venerdì a Seul il summit su riconciliazione, partecipa anche Ban Ki-Moon (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’incontro con i giornalisti hanno partecipato l’ambasciatrice della Cambogia in Corea del Sud, Chring Botum Rangsay; il presidente del premio Josè Manuel Barroso, in video; e il presidente del Washington Times, Thomas P. McDevitt. Il Premio Sunhak prevede per i vincitori una somma in denaro, una medaglia e una placca. “La Guerra di Corea si è conclusa con un armistizio, non con un trattato di pace. La penisola coreana è abitata da un popolo che ha una storia, una cultura e una lingua comuni da migliaia di anni. E’ possibile risolvere questo conflitto e realizzare la pacifica riunificazione della penisola coreana? Cercheremo di dare una risposta a queste domande nel corso dell’evento”, ha dichiarato il presidente di Upf Thomas Walsh. (Com)