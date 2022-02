© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 si è registrata questa sera, alle 19:55, a quattro chilometri ad est di Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, in Emilia-Romagna, ad una profondità di sette chilometri. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Roma. (Rin)