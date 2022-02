Fine vita: rinvio alla Camera esame testo unificato pdl alla prossima settimana, polemiche le opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se ne riparla alla prima data utile del calendario della prossima settimana, martedì 15 febbraio, nell'Aula della Camera, per il proseguimento dell'esame del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. A chiedere il rinvio uno dei due relatori del provvedimento sul fine vita, Nicola Provenza, del Movimento cinque stelle, che ha parlato anche a nome del collega Alfredo Bazoli, del Partito democratico. Richiesta di rinvio che è stata accolta dall'Assemblea con 196 voti di differenza. Hanno votato contro i parlamentari di Fratelli d'Italia e di Alternativa. Oggi era terminata la discussione sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo uno del testo. "Nell'ottica di una continuità del lavoro che è stato fatto in commissione, di ascolto e sintesi di tutte le forze politiche rappresentate, insieme al collega Bazoli abbiamo intenzione di continuare questo lavoro, ed è verosimile che si possa portare avanti un ragionamento ampio, condiviso, per dare una norma che sia di civiltà e la più equilibrata possibile", le parole di Provenza. "Sappiamo bene come il rinvio nasconda, poi, l'opportunità di un contingentamento dei tempi. Il giusto tempo è quello che garantisce il giusto confronto democratico", le osservazioni della deputata di Fd'I, Maria Teresa Bellucci, che ha motivato in questo modo la contrarietà del proprio gruppo allo slittamento dell'esame delle misure. (Rin)