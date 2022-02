Georgia: Valentini, dichiarazioni Dall’Osso non rispecchiano posizione Italia né di Fi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dell'onorevole Matteo Dall'Osso di indire la conferenza stampa sul tema “Diritto di autodeterminazione dei popoli: tra principi da coordinare e tutele delle identità. Abkhazia e Grande Europa” è una sua "iniziativa strettamente personale" che "non rispecchia né la posizione dell’Italia né tantomeno di Forza Italia". Così Valentino Valentini, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e responsabile Esteri del partito. "In linea con la politica da sempre adottata dal nostro Paese, sosteniamo fermamente l’integrità territoriale e la sovranità della Georgia e non riconosciamo le autorità de facto delle regioni dell'Ossezia del Sud e dell’Abkhazia, né i loro rappresentanti, con i quali non riteniamo opportuno intrattenere contatti”, ha aggiunto Valentini. (Res)