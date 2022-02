Brasile: Tim Brasile pronta a rilevare rete mobile di Oi e rispettare condizioni antitrust

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Telecom Italia Mobile Brasile (Tim Brasil) rende noto di essere pronta a rilevare la maggior parte della rete mobile della compagnia di telecomunicazioni brasiliana Oi, come approvato dall'autorità antitrust Consiglio amministrativo per la difesa economica (Cade) oggi, in via definitiva, dopo oltre un anno di analisi approfondite. Le condizioni vincolanti alla vendita stabilite dal Cade, per Tim Brasile "integrano le procedure già definite dalla recente approvazione dell'organismo di regolamentazione del settore Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Anatel)". "La decisione di approvazione preserva l'interesse delle imprese e della società, garantendo il mantenimento dell'ecosistema competitivo e gli investimenti necessari per lo sviluppo delle telecomunicazioni brasiliane e il progresso digitale del Paese", afferma l'amministratore delegato (Ad) di Tim Brasile, Alberto Griselli, in una nota inviata ad "Agenzia Nova". (segue) (Brb)