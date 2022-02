Brasile: Tim Brasile pronta a rilevare rete mobile di Oi e rispettare condizioni antitrust (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Ad Griselli "La ripresa dell'efficienza e della produttività di questi asset mobili, unita all'arrivo della tecnologia 5G, consentirà l'accelerazione tecnologica di un settore strategico per l'economia, con effetti benefici per i prossimi decenni". "Tutti questi fattori porteranno all'ampliamento dei livelli di servizio per i clienti di telecomunicazioni, compresi quelli del portafoglio di Oi. La soluzione trovata dalle autorità porta un ulteriore vantaggio di grande rilevanza, in quanto consente di compiere progressi con l'installazione di una rete nazionale neutrale di fibra, infrastruttura determinante per lo sviluppo del settore e del Paese", sostiene il dirigente. (segue) (Brb)