Brasile: Tim Brasile pronta a rilevare rete mobile di Oi e rispettare condizioni antitrust (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sede di approvazione della vendita sono state tuttavia poste alcune condizioni vincolanti. Tra queste la locazione delle frequenze che non saranno utilizzate delle tre compagnie acquirenti, la possibilità di contrattazione di roaming nazionale da parte di società terze e la nomina di un fiduciario per il monitoraggio e l'arbitrato per la risoluzione di eventuali conflitti. La vendita è stata approvata nonostante il rappresentante della procura federale (Mpf) presso Cade avesse presentato parere contrario all'acquisto perché in "violazione della concorrenza". Il magistrato raccomandava anche l'apertura di un processo amministrativo per determinare se ci sia stata una "condotta concordata" tra le tre società aggiudicatarie dell'asta giudiziaria per escludere le altre possibili concorrenti dall'affare. Il parere del procuratore, non vincolante ai fini del processo di approvazione, non ha impedito la vendita. Governo e Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Anatel) avevano difeso la bontà dell'operazione considerata unica possibilità per la Oi di completare in modo soddisfacente il processo di amministrazione giudiziaria, che dovrebbe chiudersi il 31 marzo. (segue) (Brb)