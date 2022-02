Usa: Covid, Stati a guida democratica verso rimozione obbligo mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati a guida democratica stanno inseguendo a tappe sempre più rapide il ritorno alla normalità, soprattutto per quello che riguarda le regole sulle mascherine volte a rallentare la diffusione del Covid-19. Lo scrive il sito statunitense “Axios”, elencando gli Stati in cui la rimozione dell’obbligo di indossare mascherine è già stata calendarizzata. Lo Stato di New York e il Rhode Island si sono uniti a New Jersey, Delaware, California e altri nell’annunciare la data a partire dalla quale l’obbligo non sarà più in vigore. Il governatore di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato che lo Stato abbandonerà l’obbligo per gli ambienti interni e l'obbligo a partire da domani, giovedì 10 febbraio. "In questo momento, diciamo che è la decisione giusta revocare quest’obbligo per le attività al chiuso e lasciare che le contee, le città e le imprese prendano le proprie decisioni su ciò che vogliono fare rispetto alle mascherine o all'obbligo di vaccinazione", ha affermato Hochul. Il governatore dell'Illinois JB Pritzker ha dichiarato che spera di revocare l’obbligo entro la fine del mese. Il governatore del Rhode Island, Dan McKee, ha a sua volta annunciato che l’imposizione della maschera in tutto lo Stato e la richiesta di un certificato vaccinale per le aziende non saranno più in vigore dall'11 febbraio. Ha in programma di revocare il requisito della maschera per interni nelle scuole statali il 4 marzo. Il dipartimento dell'istruzione del Massachusetts, nel frattempo, ha dichiarato che eliminerà l’obbligo di indossare le mascherine a scuola il 28 febbraio. Il governatore del New Jersey, Phil Murphy, ha annunciato all'inizio di questa settimana che il suo Stato si accinge a seguire l’esempio dei colleghi democratici. "Non riusciremo a portare a zero il Covid", ha spiegato Murphy. "Dobbiamo imparare a convivere con il Covid, mentre passiamo da una pandemia a una fase endemica di questo virus". In California hanno le mascherine andranno “in soffitta” a partire dal 15 febbraio. Il governatore del Delaware, John Carney, ha annunciato misure analoghe a partire dall'11 febbraio. Infine, il governatore del Connecticut, Ned Lamont, ha fatto sapere durante una conferenza stampa che a partire dal 28 febbraio l’obbligo di usare le mascherine al chiuso verrà rimosso.(Nys)