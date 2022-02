Ecuador: Lasso garantisce che non chiederà più prestiti esteri, "conti in regola nel 2022" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i negoziati sul debito con la Cina, il presidente ha assicurato che c'è "politicamente" una ricettività all'approccio dell'Ecuador, che cerca di estendere i termini, abbassare i tassi di interesse e separare il debito dal prezzo greggio che fungeva da garanzia per i prestiti milionari con le banche del Paese asiatico. Inoltre l''Ecuador ha recentemente avviato i negoziati con la Cina per firmare un accordo di libero commercio, che spera di finalizzare entro la fine dell'anno. (Brb)