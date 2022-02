Usa: assalto al Congresso, anche McCarthy critica censura contro Cheney e Kinzinger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza della Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthy, ha affermato che i rivoltosi che hanno preso d'assalto il Campidoglio il 6 gennaio 2021 non stavano esprimendo alcun "discorso politico legittimo". Lo scrive il quotidiano “The Hill”. "Penso che chiunque, lo sappiamo tutti, sia entrato in questo edificio durante la rivolta non lo abbia fatto per un discorso legittimo", ha detto McCarthy. Le affermazioni del leader repubblicano si riferiscono alla risoluzione con cui Comitato nazionale repubblicano (Rnc) la scorsa settimana ha formalmente censurato i deputati Adam Kinzinger e Liz Cheney, entrambi membri della commissione d’inchiesta format dalla Camera per far luce sull’assalto al congresso dello scorso anno. La risoluzione ha criticato aspramente i due legislatori, accusandoli di "partecipare a una persecuzione guidata dai democratici nei confronti di cittadini comuni coinvolti in un discorso politico legittimo". (segue) (Nys)