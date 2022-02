Roma: sgomberata struttura via Tallone, Nonna Roma "nessuno ha avvisato Municipio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sgomberata, questa mattina dalla questura di Roma, la struttura di via Tallone a Roma. Nell’edificio, un rudere, trovavano riparo, secondo l’associazione “Nonna Roma” che riferisce di 80 persone, circa allontanate dalla polizia che aveva cinturato la zona. Si tratta “per la maggior parte –si legge nella nota di Nonna Roma - di migranti fuoriusciti dai circuiti dell'accoglienza e precedentemente sgomberati da altri accampamenti della zona. Conosciamo bene lo stabile perché abbiamo attivo un lavoro di assistenza socio-legale delle persone presenti in via Tallone, alcune delle quali sono state accolte nei centri per senza dimora che abbiamo aperto nel Municipio I. Si tratta di un luogo in cui gli occupanti erano costretti a vivere tra cumuli di rifiuti ed infestazioni di ratti, privo di acqua e luce. Un luogo indegno che nessuno, nemmeno le persone presenti, intendevano difendere. Il problema, però, è sempre lo stesso: non si può continuare a sgomberare questi accampamenti, pensando di trattare gravi problematiche sociali come questioni di ordine pubblico”. I responsabili di Nonna Roma dicono questo sostenendo che la comunicazione dello sgombero non è stata fatta “né al Municipio né al Comune che si sarebbe svolta questa operazione; addirittura non era neanche presente la Sala Operativa Sociale”. (Rer)