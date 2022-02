Taxi: Lancellotti, Patané riveda turnazioni Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo difficile tempo di pandemia, tra le numerose categorie che risultano in difficoltà c'è sicuramente quella degli operatori del trasporto pubblico non di linea, ed in particolare quella dei tassisti. In questi due anni di emergenza pandemica, a causa del crollo dei flussi turistici e degli spostamenti legati a motivi di lavoro i tassisti, pur continuando a garantire a tutti i cittadini un diritto fondamentale come quello alla mobilità, sono stati ripetutamente costretti a ridurre le proprie turnazioni di servizio, in modo astruso e poco pertinente rispetto a quelle che sono poi risultate essere le vere ed effettive necessità legate al reale andamento della domanda". È quanto dichiara in una nota Elisabetta Lancellotti, consigliera della lista civica Gualtieri e vice Presidente della Commissione Mobilità. (segue) (Com)