Taxi: Lancellotti, Patané riveda turnazioni Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La precedente amministrazione pentastellata infatti, -aggiunge- con numerose e diverse ordinanze, ha troppe volte concentrate molte vetture in determinate fasce orarie a danno di altre, facendo mancare in modo artificioso il servizio o gonfiando le turnazioni in periodi in cui non vi era alcuna necessità specifica, mostrando così u totale disinteresse per quelle che erano le effettive condizioni di cita lavorativa dei tassisti. Oggi l'assessore Eugenio Patanè licenzia una turnazione di perfetta continuità con quelle varate dalla precedente Giunta Pentastellata, confusa e poco trasparente anche a detta delle numerose lamentele giunte da tassisti e rappresentanti degli agenti della municipale preposti al controllo. Auspicavo - conclude la nota - che si potesse arrivare a segnare una rottura con la passata gestione del servizio, ma probabilmente in assessorato, ad oggi sono ancora troppe le orecchie disposte ad ascoltare le sirene di un passato che sembra non volere mai morire". (Com)