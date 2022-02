Penisola coreana: al via venerdì a Seul il summit su riconciliazione, partecipa anche Ban Ki-Moon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un momento particolarmente significativo del Summit sarà la cerimonia di assegnazione del “Premio Sunhak per la Pace”, giunto alla sua quinta edizione. Il riconoscimento è stato assegnato alla professoressa di vaccinologia dell’Università di Oxford Sarah Gilbert e a Gavi, The Vaccine Alliance, per il loro impegno a servizio dell’umanità nel corso della pandemia da Covid-19. “L’innovazione scientifica, la solidarietà internazionale e la cooperazione multilaterale sono necessarie per combattere la pandemia da Covid-19. La salute non è solo una questione di scienza e di medicina, ma una questione di diritti umani. Sono questi diritti che i due premiati hanno contribuito a promuovere”, ha dichiarato il presidente del premio Josè Manuel Barroso, già presidente della Commissione Europea. A Sua Eccellenza Hun Sen sarà assegnato il “Premio Speciale Sunhak dei Fondatori ”. Giunto alla sua seconda edizione l’onorificenza è riconosciuta a leader mondiali che si sono particolarmente distinti per il loro impegno a favore della pace. Il Premio Sunhak è stato fondato nel 2013 dalla dottoressa Moon per onorare l’eredità del marito, il Reverendo Sun Myung Moon. Il riconoscimento ha lo scopo di “trovare e incrementare le soluzioni migliori per promuovere la pace”, hanno dichiarato gli organizzatori nella conferenza stampa svoltasi il 7 febbraio, per annunciare i nomi dei vincitori del premio. (segue) (Com)