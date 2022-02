© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- REGIONE- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino firmano un protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e il Comune di Fiumicino sulla viabilità. L'evento si svolge nell’aula consiliare del comune di Fiumicino, Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 78 - Ore 10 .- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto "Grande MAXXI". L'evento si svolge in Via Guido Reni 4 a Roma. Ore 11:45- L'assessore regionale a Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauro Alessandri effettua un sopralluogo presso il fiume Velino nel tratto che collega i comuni di Rieti e Contigliano. L'appuntamento è presso il Ponte di Terria in Via Chiesa Nuova - Comune di Contigliano (Rieti) - Ore 10 (segue) (Rer)