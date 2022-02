© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Appuntamento formativo online promosso presso imprese e professionisti dell'Alto Lazio dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo ed organizzato da Infocamere al fine di agevolare gli utenti nella compilazione pratiche del Registro Imprese camerale – Ore 15- In occasione del Giorno del Ricordo, le celebrazioni saranno contrassegnate la mattina da varie cerimonie ufficiali all'Altare della Patria, in Campidoglio e nei Municipi mentre il pomeriggio sarà all'insegna dell'approfondimento con un doppio appuntamento. Al Teatro Tor Bella Monaca si terrà l'evento Giorno del ricordo dei martiri delle foibe; Flavio Quintilli intervisterà l'avvocato Augusto Sinagra e Barbara Del Bello, che ricorderà il tragico caso di Norma Cossetto. Gli interventi saranno accompagnati dalle letture di Fabio Pietrosanti e dalle musiche originali del M° Erika Zoi (Ore 17). La Casa del Cinema invece proporrà, sempre alle 17, la proiezione del film Il segreto della miniera di Hanna Slak, basato sulla storia vera del minatore di origine bosniaca Mehmedalija Alić che scoprì nelle viscere della miniera di Huda Jama la tomba nascosta di 4.000 profughi di guerra uccisi alla fine della seconda guerra mondiale. Alle 17:30, infine, a cura del Municipio V, si terrà alla Casa della Cultura Villa De Sanctis in via Casilina, il seminario di studi La decisione del restare. Il lungo esodo della comunità italiana dopo la fine del secondo conflitto mondiale, con gli interventi degli storici Davide Conti e Stefania Ficacci e dell'antropologo Carmelo Russo – Ore 17.- Il "popolo" di Sant'Egidio ricorderà i suoi 54 anni in una celebrazione presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana. Presso la basilica di San Giovanni in Laterano a Roma – Ore 18 (Rer)