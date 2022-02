Calcio: Coppa Italia Milan-Lazio, il questore emette due daspo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera a Milano, nella fase iniziale di filtraggio della partita di calcio Milan-Lazio valevole per i quarti di finale della Coppa Italia, il questore Giuseppe Petronzi ha emesso due daspo nei confronti dì altrettanti tifosi milanisti: uno della durata di tre anni per un 26enne milanese che è stato indagato per il possesso di artifizio pirotecnico e uno della durata di cinque anni per un tifoso di 37 anni, residente a Brugherio, che ha aggredito con un pugno uno steward. (Rem)