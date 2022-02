Usa: assalto al Congresso, commissione inchiesta convoca ex consigliere Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d’inchiesta formata dalla Camera dei rappresentanti Usa per indagare sull’attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 ha citato in giudizio Peter Navarro, consulente commerciale dell'ex presidente Donald Trump, in riferimento a passaggi del suo stesso libro in cui afferma di essere stato coinvolto in piani volti a ritardare la certificazione delle elezioni. Era questo, infatti, l’obiettivo della folla di sostenitori dell’ex inquilino della Casa Bianca durante l’assalto a Capitol Hill. “Navarro sembra avere informazioni rilevanti per l'indagine del comitato sulle cause dell'attacco del 6 gennaio al Campidoglio", ha affermato il deputato democratico Bennie Thompson, presidente della commissione, in una dichiarazione ripresa dalla “Cnn”. "Non è stato timido riguardo al suo ruolo negli sforzi per ribaltare i risultati delle elezioni del 2020 e ha persino discusso del sostegno dell'ex presidente a quei piani", ha aggiunto.(Nys)