Italia-Ue: telefonata Di Maio-Borrell, focus su Ucraina, Libia e crisi Sahel

18 ottobre 2021

- Le tensioni al confine fra Ucraina e Russia, il processo politico in Libia, la situazione nel Sahel gli ultimi sviluppi in Mali: sono questi i temi al centro del colloquio telefonico che si è tenuto oggi fra il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio e l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Lo riferisce in una nota la Farnesina, sottolineando che Di Maio ha riaffermato la necessità di coniugare unità, fermezza ed equilibrio nella risposta a Mosca, e ha evidenziato il sostegno dell'Italia alla definizione di misure efficaci di deterrenza, che siano al contempo sostenibili, graduali e proporzionate. Di Maio ha inoltre rappresentato a Borrell l'importanza che l'Unione Europea svolga un ruolo attivo sul dossier ucraino e sulla sicurezza europea, in stretto raccordo con l'Alleanza Atlantica e con l'Osce. (segue) (Com)