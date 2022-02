Serbia: ministro Esteri Selakovic riceve domani inviati Usa e Ue a Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri Lajcak e Escobar hanno incontrato i leader dei partiti dell'opposizione kosovara. "Il Partito democratico del Kosovo (Pdk) sostiene il raggiungimento di un accordo finale tra Pristina e Belgrado che assicuri il riconoscimento reciproco", ha affermato il leader del Pdk, Memli Krasniqi, dopo l'incontro a Pristina con gli inviati speciali per i Balcani di Usa e Ue. I due inviati speciali hanno incontrato ieri tutti i leader dell'opposizione in Kosovo, dopo i colloqui di lunedì con la presidente Vjosa Osmani e il premier Albin Kurti. Secondo il leader del Pdk, un accordo tra Kosovo e Serbia "non deve danneggiare la sovranità statale, l'integrità territoriale e l'ordine costituzionale". Anche il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Lumir Abdixhiku, ha commentato l'incontro auspicando una piena normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado "nel rispetto dell'integrità territoriale del Kosovo, la sua sovranità e l'ordine costituzionale". Il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj, ha ribadito il suo impegno per un accordo comprensivo e legalmente vincolante tra Pristina e Belgrado, il cui epilogo dovrà essere "il reciproco riconoscimento all'interno degli attuali confini". Secondo Haradinaj, un tale accordo "può essere raggiunto solo attraverso il ruolo attivo degli Stati Uniti d'America". (segue) (Seb)