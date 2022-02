Kosovo: premier Kurti, Associazione comuni serbi non ha passato test Corte costituzionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l'Unione europea non imporranno al Kosovo la creazione di un'Associazione con poteri esecutivi e non sono interessati a creare una nuova Repubblica Srpska nel Paese, secondo quanto quanto dichiarato da rispettivi inviati speciali per i Balcani, Gabriel Escobar e Miroslav Lajcak, in una conferenza stampa congiunta a Pristina prima della loro partenza per Belgrado. Parlando dopo i tre giorni di visita in Kosovo, Escobar ha assicurato che "i modelli" per la creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba "non dovrebbero minare la sovranità del Kosovo". "Per cui dobbiamo trovare uno di questi modelli. Possono essere trovati, negoziati e le parti si possono riconciliare. Questo è l'obiettivo del dialogo", ha affermato il rappresentante Usa chiarendo che Washington "non intende imporre o scegliere un modello per conto delle parti coinvolte" ma solamente aiutare il processo. Anche Lajcak ha assicurato che nessuno vuole creare una Repubblica Srpksa in Kosovo. "Se volete mettere fine all'esistenza di strutture parallele; se volete trasparenza sui flussi di denaro e sullo stato di diritto nel nord, questo può essere fatto all'interno di una cornice legale e costituzionale in Kosovo", ha dichiarato l'ex ministro degli Esteri slovacco, il quale ha anche auspicato una rapida liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'Ue. (segue) (Alt)