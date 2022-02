Kosovo-Serbia: vicepremier Bislimi, Borrell non è del tutto imparziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo è preoccupato per i "pregiudizi" mostrati dell'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, nel dialogo con la Serbia. Lo ha dichiarato il vicepremier kosovaro, Besnik Bislimi, in un'intervista all'emittente "Ktv" spiegando che Borrell fa delle esternazioni che non rispecchiano esattamente quelle dell'Ue. Il vicepremier kosovaro ha detto che negli ultimi mesi "abbiamo assistito ad una serie di situazioni" nelle quali Borrell "non è stato esattamente nella posizione di figura per la creazione di fiducia che lui dovrebbe avere". Secondo Bislimi, pertanto, ci sono indicazioni secondo cui Borrell non sarebbe del tutto imparziale nel dialogo tra Pristina e Belgrado.(Alt)