Kosovo: riunione dei vertici istituzionali per coordinamento su politica estera (2)

- "Il governo del Kosovo non è spaventato dall'attuazione dell'accordo sull'Associazione dei comuni a maggioranza serba", ha dichiarato la scorsa settimana il premier kosovaro Kurti, parlando ai giornalisti a margine di una visita all'Agenzia per i servizi di navigazione aerea. Secondo Kurti, si tratta di uno sviluppo nell'interesse dei cittadini kosovari oltre che dell'integrità territoriale, della funzionalità dello Stato, della costituzionalità e della legalità. "Abbiamo fornito le nostre proposte negli incontri che abbiamo avuto a Bruxelles e siamo costruttivi per i prossimi incontri nel dialogo mediato dall'Ue", ha evidenziato il premier kosovaro, secondo cui il principio di reciprocità dovrebbe guidare rapporti di buon vicinato tra Pristina e Belgrado. (segue) (Alt)