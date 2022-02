Kosovo: riunione dei vertici istituzionali per coordinamento su politica estera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La comunità internazionale deve comprendere che il Kosovo del nord non può essere trasformato in una nuova Repubblica Srpska", ha sottolineato la presidente kosovara, Vjosa Osmani, prima degli incontri con gli inviati speciali per i Balcani di Usa e Ue, Gabriel Escobar e Miroslav Lajcak. Secondo Osmani, le proposte per un rafforzamento dei poteri esecutivi di un'Associazione dei comuni a maggioranza serba "non ci sono state presentate", anche se il problema è da individuare negli accordi "dannosi" firmati negli scorsi anni dai precedenti esecutivi kosovari. "Per cui dobbiamo parlare della realtà come essa è, in quanto è nero su bianco, è una lettera firmata dall'ex primo ministro del Kosovo ed è una responsabilità che deve essere presa come tale. Per cui queste tendenze a parlare di responsabilità della comunità internazionale ed a nascondersi davanti alla comunità internazionale non fanno alcun onore al Kosovo", ha riconosciuto la presidente Osmani riaffermando tuttavia la "determinazione" a non permettere l'attuazione di questi accordi che "renderebbero il nostro Stato disfunzionale". (Alt)