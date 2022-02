Serbia-Kosovo: inviato britannico Peach, Londra sostiene il dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Peach segue di alcuni giorni quella degli inviati di Usa e Ue, Gabriel Escobar e Miroslav Lajcak. Lo scorso 3 febbraio sono stati ricevuti dalla prima ministra della Serbia, Ana Brnabic. Secondo una nota diramata dal governo serbo, Brnabic ha ringraziato gli interlocutori per il loro impegno personale, nonché per tutti gli sforzi che stanno investendo nel progresso del dialogo tra Belgrado e Pristina. Brnabic ha sottolineato che la Serbia si aspetta la formazione dell'Unione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo, nonché la piena attuazione dell'accordo di Bruxelles. Lajcak ha affermato che l'Unione europea sta compiendo grandi sforzi per continuare il dialogo tra Belgrado e Pristina e ha invitato Belgrado a continuare a impegnarsi in tale processo, perché è importante per la stabilità dell'intera regione. Escobar ha sottolineato che gli Stati Uniti stanno monitorando da vicino questo processo e lo sostengono con forza. L'inviato Usa ha detto di credere che le due parti possano risolvere tutte le questioni aperte solo attraverso il dialogo e che non ci siano alternative. Durante l'incontro, la premier ha espresso la propria insoddisfazione per il fatto che i serbi del Kosovo non abbiano potuto votare al referendum del 16 gennaio. Brnabic ha invitato i due rappresentanti a fare tutto quanto è in loro potere per consentire ai serbi di votare alle elezioni che si terranno nella Repubblica di Serbia il 3 aprile di quest'anno. (segue) (Seb)