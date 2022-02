Kosovo: missione osservatori Ue, al via lavoro per rafforzare processi elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Ue per il Kosovo, Tomas Szunyog, ha incontrato rappresentanti della società civile e gruppi parlamentari in Kosovo per discutere la via da seguire per la riforma elettorale nell'ambito del programma di monitoraggio elettorale. Secondo quanto riferito dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), questo pone le basi per il lavoro da svolgere nei prossimi mesi e saranno gli attori locali che dovranno tradurre le raccomandazioni del gruppo di esperti guidato da Szunyog in azioni concrete e rafforzare i processi elettorali in Kosovo. Con 23 raccomandazioni avanzate, il rapporto riconosce che le elezioni sono state ben organizzate e le libertà fondamentali rispettate, ma mostra che persistono carenze di lunga data nel quadro giuridico. Ci sono domande fondamentali a cui è necessario rispondere, si rileva nel comunicato del Seae. Ma molti altri sono sul tavolo, dal momento che il rapporto di 83 pagine affronta tutti gli aspetti del processo elettorale. Dall'attuazione delle precedenti raccomandazioni europee alla lunga mancanza di trasparenza e responsabilità in relazione al finanziamento della campagna. (segue) (Beb)