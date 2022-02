Kosovo: Parlamento terrà riunione straordinaria su aumento costi energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Memli Krasniqi ha criticato con forza la decisione dell'ente per la regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del Kosovo (Ero) di approvare un aumento dei costi per coloro che superano un consumo di 800 kilowatt. Secondo Krasniqi, la decisione è stata presa in pieno coordinamento e con "la benedizione" del primo ministro, Albin Kurti. "Dall'inizio del suo mandato, il governo Kurti non ha intrapreso alcuna iniziativa per lo sviluppo dell'economia del Paese, aggravata dalla pandemia, non essendo in grado di far fronte alle richieste e alle esigenze delle imprese, molte delle quali l'hanno portata sull'orlo del collasso, Inoltre, il governo non ha adottato misure per prevenire il deterioramento e alleviare il peso sociale per le famiglie kosovare, di fronte al costante aumento dei prezzi di ogni prodotto essenziale", ha scritto su Facebook Krasniqi. "Pertanto, il Partito democratico del Kosovo, come si è opposto in tutti i mesi scorsi, gli si opporrà con ogni mezzo legale, in ogni istanza giudiziaria, come nell'Assemblea del Kosovo, e non smetterà di chiedere la revoca del membri del Consiglio di Ero che hanno suggellato questa sentenza nei confronti dei cittadini del Kosovo, nonché l'annullamento della scandalosa decisione di Ero, che come tale pone fine alla poca sicurezza e benessere che i cittadini potrebbero fornire con la loro opera", ha aggiunto. Il Pdk sta valutando di avviare una petizione nella società civile per fare revocare la decisione. (segue) (Alt)