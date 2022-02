Kuwait-Iraq: Commissione Onu danni guerra Golfo pone fine al suo operato dopo 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq ha completato il pagamento di 52,4 miliardi di dollari per risarcire individui, aziende e governi che hanno dimostrato danni a causa dell'invasione e occupazione del Kuwait nel 1990. Lo ha annunciato oggi la Commissione per la compensazione delle Nazioni Unite (Uncc). Istituita dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo l'occupazione di sette mesi dell'emirato del Golfo e la sconfitta delle truppe di Saddam Hussein nella prima del Golfo, la Commissione Onu ha ricevuto una parte dei proventi dalle vendite di petrolio iracheno. Il tasso è variato nel corso dei 30 anni e più recentemente è stato del 3 per cento. In tutto, sono state presentate circa 2,7 milioni di richieste, con un valore dichiarato di 352,5 miliardi di dollari, ma l'Uncc ha approvato il pagamento di 52,4 miliardi di dollari che coprono 1,5 milioni di richieste di risarcimento. La più grande richiesta approvata dall'Uncc riguardava 14,7 miliardi di dollari di danni subiti dalla Kuwait Petroleum Corporation (Kpc) dopo l’incendio dei pozzi petroliferi da parte delle Forze armate irachene prima di ritirarsi dal Kuwait. I pagamenti sono stati sospesi tra ottobre 2014 e aprile 2018 a causa dei problemi di sicurezza e di bilancio del governo iracheno nella sua lotta contro lo Stato islamico. (segue) (Res)